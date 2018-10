Bitz Musik und freundliche Worte

Mit einem Herbstgedicht von Eduard Mörike eröffnete Bürgermeister Hubert Schiele das kleine Fest und ging in seinem Grußwort auf zwei besondere Angebote für Senioren in Bitz ein. Seit Kurzem wird in der Mensa im Bildungszentrum Mittagstisch für Senioren zum kleinen Preis angeboten. Das Essen sei wirklich gut und biete in der Gemeinschaft auch die Möglichkeit zu sozialen Kontakten.

Ältere Bürger, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder nicht mehr selbst Auto fahren können, haben zudem jeden Donnerstag die Möglichkeit, ihre Besorgungen mit dem Seniorentaxi zu erledigen. Dazu ist lediglich vorher eine telefonische Anmeldung im Rathaus notwendig.

Dann hieß es Bühne frei für Laura Scharlach am Piano und Friedericke Beuchel am Cello – die beiden spielten romantische Musik. In der Zwischenzeit hatten die Helfer des DRK Bitz in der Küche alle Hände voll zu tun, die Teller zu füllen, die die Gemeinderäte mit vielen freundlichen Worten im Saal verteilten. Mit flotter Musik und gemeinsam gesungenen Liedern unter Begleitung von Herbert Baumgärtner ging der fröhliche Nachmittag zu Ende.