Bitz Motorik wird gefördert

Eine Informationsveranstaltung findet am heutigen Mittwoch, 10. Januar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Bitzer Rathauses statt. Das Angebot richtet sich an alle Turn- und Sportvereine, Kindertageseinrichtungen und Grundschulen.. Eingeladen sind auch Eltern und alle, die Interesse an diesem Programm haben.

Ein bewegter Alltag hat insbesondere in der frühen Kindheit einen großen Einfluss auf das gesunde Aufwachsen. Regelmäßige Bewegung fördert neben der motorischen und kognitiven Entwicklung auch die seelische Gesundheit. Neue Lebensformen sorgen allerdings für einen Rückgang der Alltagsmotorik. Folgen sind Entwicklungsstörungen wie motorische Defizite, Übergewicht, Haltungsschäden, Lernstörungen, Wahrnehmungs- und Koordinationsstörungen oder emotional-soziale Störungen.

Dies belegen Ergebnisse wie die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland des Robert Koch-Instituts und Einschulungsuntersuchungen der Gesundheitsämter. Mit einem einfachen Programm kann die motorische Entwicklung bei Kindern Jahren positiv beeinflusst werden.