Bitz Mit viel Liebe zur Barockmusik

Bitz. Unter dem Motto "singe Seele, Gott zum Preise" findet am Sonntag, 11. November, ab 18 Uhr ein Benefizkonzert in der Nikolauskirche in Bitz statt. Stephanie Simon, die seit fünf Jahren den Gospelchor "Sound of Joy" leitet, hat Musikerfreunde aus Würzburg, Nürnberg und Stuttgart eingeladen, um gemeinsam zu musizieren.