Bitz Kleine Engel aus Beton verzücken die Gäste

Es gab gedrechselte Schalen und Engel in allen Facetten – kleine, fein gehäkelte Engelchen, Beton-Engel, deren Flügel aus einem Herzen bestehen, mitunter in Fell oder Spitze gekleidet und mit einem Spruch versehen. Wieder andere bestanden aus einem Tannenzapfen, einem Holzkopf und einem Holzfuß.

Etwas Besonderes war auch der Schneemann, dessen Karottenholznase die Adventstage durch Drehen anzeigt. Kleine, süße Babysöckchen zierten einen Adventskalender der befüllt werden kann. Um es sich beim Lesen bequem zu machen, kann man einen Leseknochen als Stütze verwenden. Um den Gästen die Zeit zu versüßen gab es eine "Schneemannsuppe" in der Flasche. Zu Kakao und Marshmallows muss nur noch Milch zugegeben werden und fertig ist die süße Suppe. Die Rentier-Kekse aus Erdnussbutter mit Brezelohren scmeckten dazu prima. Regional und vor allem Bio-Qualität hatten nicht nur Liköre und Marmeladen, sondern auch der Honig, dessen Bienenstöcke in einem Naturschutzgebiet stehen. Kunstvoll präsentierten Malerinnen ihre besonderen Techniken wie Enkaustik und spezielle Aquarelltechniken. Der Bitzer Kalender zeigt unbekannte Motive neben netten Sprüche-Foto-Karten. Ausgestellt waren handgefertigte Krippen aus Holz oder aus weißem Ton und für die Gesundheit gab es nicht nur Dinkelkörner-Kissen in Mausform, sondern auch besondere Cremes und Salben, Schmuck und Halsketten, Holzsägearbeiten sowieTonarbeiten und Kunstwerke, dazu Mützen, Schals, ausgefalle Taschen, Lesezeichen, Schlüsselanhänger oder Türschilder aus Stoff sowie Kerzenständer aus Schöpfkellen. Für das leibliche Wohl sorgte der Kneipp-Verein.