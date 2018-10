Bitz/Albstadt-Truchtelfingen. Die Kirchenchöre Bitz und Truchtelfingen gestalten zwei gemeinsame Konzerte: Am Sonntag, 28. Oktober, treten sie um 18 Uhr in der Nikolauskirche in Bitz und am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr in der Kirche St. Gallus in Truchtelfingen auf. Dafür werden sowohl neue als auch traditionelle Lieder und Chorwerke einstudiert, beispielsweise von Manfred Siebald "Alle Tage, alle Nächte" und von Friedrich Silcher "Alles was Odem hat". Wer Lust hat, mitzusingen, ist eingeladen, in die Proben zu kommen. Die erste Probe findet am kommenden Montag, 24. September, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Bitz statt. Am darauffolgenden Montag wird im evangelischen Gemeindehaus in Truchtelfingen geprobt.