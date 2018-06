Bitz Im ganz weiten Bogen

Seit 2011 ist sie neben Konzertreisen als Organistin in der Dionyiuskirche in Fellbach-Schmiden tätig. Auf dem Programm stehen Orgelwerke aus drei Jahrhunderten, etwa die Choralbearbeitung "Ein feste Burg ist unser Gott" von Michael Praetorius. Von Johann Pachelbel erklingt die "Ciacona in f", in der die ganze klangliche Bandbreite der Bitzer Orgel zum Ausdruck kommt. Mit John Stanleys "Trumpet voluntary" folgt ein Ausflug nach London, ehe Johann Sebastian Bachs Choralbearbeitungen "Wer nur den lieben Gott lässt walten" aus den Schüblerischen Chorälen, "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott", "Schmücke dich, o liebe Seele" aus der Leipziger Sammlung und das Präludium und Fuge in h-moll zu hören sind – Bachs Lieblingstonart.

Von der Barockzeit spannt die Organistin über Felix Mendelssohn Bartholdy einen Bogen in die Romantik: Von ihm erklingt seine zweite Orgelsonate, deren erste beide Sätze in c-moll komponiert wurden und ab dem dritten Satz in ein strahlendes C-Dur münden. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind jedoch willkommen.