Zum Hochwassereinsatz mussten die Feuerwehren Bitz und Winterlingen am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr ausrücken, denn in Bitz waren ein halbes Dutzend Keller und das Gebäude der Firma Heinrich Schick voll gelaufen. Zwischen 15 und 30 Zentimeter hoch habe das Wasser in den Kellern gestanden, berichtete Einsatzleiter Holger Sielski, Kommandant der Feuerwehr Bitz, die mit rund 25 Kräften im Einsatz war. Weitere zwölf Feuerwehrleute waren aus Winterlingen zu Hilfe geeilt. Elektroschäden habe es jedoch keine gegeben, so Sielski. Gegen 23 Uhr konnten sich die Helfer auf den Heimweg machen – der Regen hatte da bereits aufgehört. Foto: Eyrich