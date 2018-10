Bitz Große Freude bei den Zweitklässlern

Die HWB-Betreuer Julia Rieber, Linda und Stefan Schöttke hatten in der Sporthalle fünf Stationen aufgebaut, welche die Schüler an dem Vormittag zu durchlaufen hatten. Motiviert und engagiert bahnten die HWB-Betreuer bei den Zweitklässlern mit Spiel- und Übungsformen den Umgang mit Bällen an. Sie balancierten mit Luftballons über Bänke, schoben Kästen, rannten, prellten und warfen am Ende auf Ziele. Der Fokus lag an diesem Tag auf Übungen zur Entwicklung koordinativer Fähigkeiten und auf der Ballgeschicklichkeit – sie wurden spielerisch in den Unterricht eingebunden. Wichtig war allen Organisatoren sowie Schulleiterin Kerstin Ummenhofer, dass das Spiel und der Spaß bei den handballbegeisterten Schülern den Vorrang hatten.

Überraschungen zur Erinnerung

Freude hatten die Zweitklässler allemal. Denn der Aktionstag war auch in diesem Schuljahr wieder eine willkommene Abwechslung im Schulalltag der Kinder, so dass die Schulleitung gerne zugestimmt hatte.