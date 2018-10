Bitz Gleich zwei Feste sind zu feiern

Damit gab er den Ball an den Prediger, Diakon Vogler, weiter. Doch zuvor erklärten Kinder in einem kleinen Anspiel, was es mit dem Erntedankfest auf sich hat und warum es immer wichtig ist, Danke zu sagen.

Diakon Vogler sprach das in seiner Predigt an, dass es im täglichen Leben oft geschehe, das man zwei Feste an einem Tag feiere, weil sie eben aufeinander träfen. So bezog er sich auch auf das Geschehen um den Erzengel Michael, der sich mit der Frage: Wer ist wie Gott? für Gott einsetzte, um das Himmelreich zu retten.

Der Kirchenchor von St. Hedwig unter der Leitung von Peter Vogler bereicherte die Feier mit modernem Liedgut.