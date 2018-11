Bitz "Gemüse kann ja richtig lecker sein!"

Dann stürmten die Schüler der Lichtensteinschule die Mensa. Das besondere an diesem Tag: Nicht nur die 45 Jungen und Mädchen, die sonst dort essen, durften kommen, sondern alle Kinder der Schule.

"Heute gibt es mehr Gemüse als sonst", stellte Luana Patti fest. Ein anderer Schüler meinte: "Fast so gut wie bei der Oma." Allgemein lobten die Jungen und Mädchen das Mensa-Essen von Alexandra Feyrer sehr.

Immer donnerstags und freitags wird in der Bitzer Mensa frisch gekocht, die restlichen Tage wird das Essen von Mariaberg geliefert. Am kommenden Dienstag, 20. November, wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob in der Mensa künftig an mehr Tagen Essen frisch zubereitet wird.

Pausenbrot-Statistik und Tisch-Knigge

Bereits am Vormittag stand gesunde Ernährung auf dem Stundenplan in der Bitzer Schule. So haben die Jungen und Mädchen der Klassen 1 und 3 leckere Obstspieße hergestellt. In der Klasse 2 wurde eine Statistik zum Thema "Wie gesund sind unsere Pausenbrote" erstellt, eine andere Klasse mixte frische Milch-Shakes.

Bei den Schülern der Klasse 4 stand der "Tisch-Knigge" auf dem Programm. Sie lernten, wie man den Tisch richtig deckt und wie man sich beim Essen manierlich benimmt. Im Sportunterricht gab es eine ganze Reihe von "Stationen zur Verdauung". So mussten die Kinder beispielsweise bei der Station "Obstsalat" zügig ihre Plätze wechseln.

Die Bitzer Kinder hatten Spaß am "Tag der Schulverpflegung", der erstmals an ihrer Schule stattfand. Und die Jungen und Mädchen haben dabei eines gelernt: Gesundes Essen kann richtig lecker schmecken.