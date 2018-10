Bitz Gemeinsam macht der Schulweg mehr Spaß

Bitz (mir). Zwei kleine Kinderkarawanen sind jetzt wieder morgens in Bitz zu sehen: An der Lichtensteinschule hat abermals die Aktion "Laufender Schulbus" begonnen. Zehn Erstklässler werden in zwei Gruppen von den beiden Ehrenamtlichen Martin Rein und Eberhard Haigis auf ihrem morgendlichen Schulweg begleitet. Die eine Gruppe startet am Turnerheim, die andere kommt von der Eisengrube her.