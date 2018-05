Bitz Frühjahrskonzert für echte Gourmets

Bitz. Als "Aperitif" servierten die Zöglinge der Musikkapelle Bitz um Leiterin Britta Schmid beim Frühlingskonzert dem Publikum in der Festhalle ein gewitztes Schildkrötenrennen von Jan de Haan, für das Jonathan Lebherz als Solist auf dem Flügelhorn viel Applaus erntete. Die Vorspeise war ein kurzweiliges Gute-Laune-Programm mit der Jugendkapelle von Angelina Färber. Nach dem "Early Morning Blues" mit Weckerklingeln und Gähnen war auch der letzte Gast hellwach und bereit für den Schwung der Filmmusik aus "Sister Act" und "Top Gun" – das machte Appetit auf das Hauptmenü.

Das eröffnete das Große Orchester unter der Leitung von Aleksandr Kalinin mit der "Fanfare for Saint Cecilia". Wer auf moderne Blasmusik setzt, kommt an Philip Sparke nicht vorbei. Weltweit gibt es keinen Brass-Band-Wettbewerb ohne ein Werk des zeitgenössischen englischen Komponisten und Musikers. In nur zwei Minuten breiten Blech- und Holzblasinstrumente einen wunderbar farbigen Klangteppich aus. Bei der "African Symphony" im modernen sinfonischen Gewand von Naohiro Iwai zu einem Song von Van McCoy aus den 1970er-Jahren hatten die Percussionisten ihren großen Auftritt und servierten heitere, lebendige und exotische Klänge, die man von einem Blasorchester kaum erwartet.

Ein wunderschöner Evergreen ist die Filmmusik von James Last zum Streifen "Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung" von 1968. "Ach ja", seufzte da mancher im Publikum bei der leisen sentimentalen Aufwach-Melodie. Sogar die Vöglein am Morgen konnte man dank der Piccoloflöte singen hören, und sicher waren unter den Zuhörern manche, denen am nächsten Morgen die Melodie beim Erwachen wieder in den Sinn kam.