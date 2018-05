Bitz Flottes Frühjahrskonzert für echte Gourmets

Sogar die Vöglein am Morgen konnte man dank der Piccoloflöte singen hören, und sicher waren unter den Zuhörern manche, denen am nächsten Morgen die Melodie beim Erwachen wieder in den Sinn kam.

In die Swing-Ära entführten die Musiker mit dem schwungvoll rhythmischen "SaxoPhoning" von Luigi di Ghisallo, bei dem das präzise agierende Register der Saxofone richtig auftrumpfen konnte, ehe es mit "Jetzt geht’s los" – die Zuhörer klatschten begeistert mit – in die Pause ging.

Wenn man Musik hört, entstehen Bilder im Kopf. Beim Showmarsch "The Referees" – zu deutsch: die Schiedsrichter – verwandelte sich die Festhalle in ein Fußballfeld, doch schon wenig später tauchte eine ganz andere Kulisse vor dem inneren Auge auf, denn mit Frank Sinatras Ohrwurm "Fly Me To The Moon" ging es zum Mond.

Seine Swingversion aus dem Jahre 1964 war gespielt worden, als das Raumschiff Apollo 10 im Mai 1969 den Mond umkreiste, und auch im Juli 1969 konnten die Menschen es im Fernsehen hören, als Buzz Aldrin es nach der ersten Landung auf dem Mond von einer Kassette abgespielte. Mit dem fetzigen "Hootenanny" brachten die Musiker die Gäste noch einmal richtig in Schwung, und der temperamentvolle Marsch "Dem Land Tirol die Treue", bei dem wieder kräftig geklatscht werden durfte, setzte den Schlusspunkt unter das abwechslungsreiche Konzert.

Zum Nachtisch gaben die Musiker noch zwei Zugaben und verabschiedeten sich mit einem gemeinsamen gesungenen "Olé".