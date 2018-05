Bitz. Der TV Bitz hat seine Jubiläumsfeiern mit einer Totenehrung eröffnet. Am Ehrenmal vor der Nikolauskirche legte der Vorstand einen Kranz nieder und gedachte der Verstorbenen, besonders der vielen Gefallenen beider Weltkriege. Im anschließenden ökumenischen Gottesdienst hoben beide Kirchengemeinderäte die vielen Gemeinsamkeiten von Kirche, Glauben und Sport hervor. Dabei zog sich der Brief des Apostels Paulus an die Philipper über die vorbildliche und gesunde Lebensweise der altgriechischen Olympioniken wie ein roter Faden durch die Andacht. Fairplay, Zielstrebigkeit, Gemeinschaftserlebnis und Ausdauer im Sport wurden dabei hervorgehoben.