Bitz Es locken Kletterwand und Schaukeln

Bitz. Bislang wird das Bewegungsangebot nur an Bitzer Bürger vermietet; da die Nachfrage derart groß ist, soll es in Zukunft für alle Interessenten erweitert werden, allerdings haben die Bitzer den Vorrang. Die ehemalige Aula ist ein willkommener Raum, um Kindergeburtstage zu feiern. Bitz übernehme eine Vorreiterrolle in Sachen neuartige Bewegungsangebote, hieß seitens der Organisatoren.

Eine kurze Exkursion bescherte Hans-Jürgen Peter, Projektleiter von "Kinder unsere Zukunft – Bitz bewegt sich", dem Komitee, das zur Vorstellung des Bewegungspasses angereist war. Die ehemalige Aula – jetzt Vereinsheim – wurde zwar unter der Woche beispielsweise für Yoga genutzt, am Wochenende stand der Raum jedoch leer.

Im Gespräch mit Ulrike Zimmermann erfuhr Peter, dass es in der DDR üblich gewesen sei, die Sporthallen zu öffnen. Manfred Spiller, Vorsitzender des TV Bitz, musste nicht lange überzeugt werden, zumal die Angebote für Kinder in der Halle über die Maßen besucht waren. Dank des sportlich versierten Bürgermeisters Hubert Schiele war es leicht, grünes Licht vom Gemeinderat zu bekommen. Es wurden flexible Sportgeräte angeschafft, wie bewegliche Bauteilsegmente, eine Nestschaukel, die durch eine Therapieschaukel ersetzt werden kann, ein Kletternetz, eine Kletterwand, eine zweiseitige Netzschaukel und Hindernisse zur Koordination.