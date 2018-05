Bitz Es geht um fairen Umgang zwischen Mensch und Pferd

Bitz (hpv). Ein Höhepunkt beim vom 6. bis 10. Juni auf dem Schwantelhof in Bitz ausgetragenen "LQH Reining Masters" wird die Podiumsdiskussion mit Ute Holm, Bernd Hackl und Grischa Ludwig am Samstag, 9. Juni, ab 15 Uhr sein mit dem Thema "Sport vs. Horsemanship – ein Widerspruch?".