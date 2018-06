Bitz Erst Ohrenschmaus – dann Suppengenuss

Bitz. Der zweite Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist bei den evangelischen Christen in Bitz im Zeichen der Gemeinde gestanden. "Was ist, wenn ein Außenstehender in die Gemeinde, den Gottesdienst kommt? Wie wird Gemeinde wahrgenommen? Wie gastfreundlich ist sie?" Mit diesen Fragen setzte sich Pfarrerin Bärbel Danner in der Predigt auseinander. Dem Gottesdienst folgte ein musikalischer Ohrenschmaus: Oliver Geiger lud zu einer Orgelmatinee ein. Mit eigenen Kompositionen führte er die Zuhörer auf eine "Reise durch das Kirchenjahr", für die er lang anhaltenden Applaus erntete. Die Zugabe, eine einfühlsame Komposition zum Lied "Morgenglanz der Ewigkeit", war ein wunderschöner Abschluss dieser Orgelmatinee.