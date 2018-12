Bitz Engel aus Beton verzücken die Gäste

Bitz. In der Turn- und Festhalle schlängeln sich ununterbrochen die Besucher durch die delikaten Geschenkideen- Stände. Bürgermeister Hubert Schiele freut sich über den besonders großen Ansturm in diesem Jahr, der gewiss auch der zunehmenden Vielfalt geschuldet ist, zumal einige neue Anbieter frischen Wind in das Kunsthandwerk bringen.

Dem Ehepaar Schiele haben es die gedrechselten Schalen angetan, welche sie nun ihr eigen nennen. Entsteht durch das Fehlen eines Astes ein Loch, wird dieses einfach mit Eboxit ausgegossen und es entsteht ein ganz besonderer Effekt. Auf diese Art werden Holzstifte zu einer interessanten Schale.

Engel in allen Facetten zaubert jene 91-jährige, die kleine feine Engelchen häkelt, Beton-Engel, deren Flügel aus einem Herzen bestehen, mitunter in Fell oder Spitze gekleidet und mit einem Spruch versehen, verzücken die Besucher. Wieder andere bestehen aus einem Tannenzapfen einem Holzkopf und einem Holzfuß.