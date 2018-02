Bitz Eine griechische Göttin ist Taufpatin

Bitz/Nusplingen/Obernheim. Bisher gibt es im Land die Datenzentrale Baden-Württemberg und drei kommunale Rechenzentren, deren Kundschaft in den dazugehörigen Zweckverbänden KIRU, KDRS und KIVPF organisiert ist. Das Kürzel KDRS steht für "Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart", KIVPF für "Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken" und KIRU für "Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm"; Bitz, Nusplingen und Obernheim, deren Gemeinderäte am Dienstag ihr Einverständnis zum Zusammenschluss gaben, gehören dem Zweckverband KIRU an. Die geplante Fusion soll die Leistungsfähigkeit der vier IT-Dienstleister steigern und ihre Arbeit effektiver und wirtschaftlicher machen – von den Synergieeffekten verspricht man sich Einsparungen von 25 Millionen Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Das neue kommunale IT-Dienstleistungszentrum wird eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Namen "ITEOS" sein – dieser wurde offensichtlich von einem klassisch gebildeten Gehirn erdacht: Nein, es handle es sich nicht um ein profanes Kürzel, erfuhren die Bitzer Gemeinderäte von Bürgermeister Hubert Schiele, sondern um eine Kombination von "IT" mit dem Namen der griechischen Göttin der Morgenröte, Eos – die Räte vernahmen es mit offenen Mündern.

Ihre Einflussnahme auf die Arbeit von ITEOS ist auch künftig gewährleistet, denn die drei Zweckverbände schließen sich nach ihrem Beitritt zur Datenzentrale Baden-Württemberg zum Gesamtzweckverband "4IT" zusammen, der gemeinsam mit dem Land die Trägerschaft von ITEOS samt Aufsichts- und Kontrollfunktionen übernimmt. Es gibt also auch künftig einen Verwaltungsrat und Verbandsversammlungen, in denen die Kommunen und Kreise über die Entwicklung der ITEOS mitbestimmen. Stichtag der Fusion ist der 30. Juli; am 7. Mai wird in Balingen die Zustimmung aller Gemeinden eingeholt, die dem Zweckverband KIRU angehören.