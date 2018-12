Bitz Eine Bronzestatue als Dank

Madeleine Winter-Schulze konnte das Präsent nicht persönlich in Empfang nehmen. Die frühere deutsche Meisterin in Dressur und Springen musste auf Grund eines Oberschenkelhalsbruchs in Tryon vorzeitig die Rückreise nach Deutschland antreten. Die Mäzenin und Besitzerin vieler Spitzenpferde von Ludger Beerbaum und Isabell Werth wurde liegend in einem Bett transportiert.