Bitz Ein lauschiges Café zum Schmökern

Bitz. Die Gemeindebücherei in Bitz war in die Jahre gekommen. Nicht mehr zeitgemäß kam sie daher, etwas trist sah sie aus. Im Rahmen des Klimaschutzkonzepts der Gemeinde wurde beschlossen eine Dämmung zwischen den Heizungen und den Fenstern der Bücherei einzubringen, wie Monika Merly vom Bitzer Ortsbauamt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erläutert.

In diesem Zusammenhang entschied sich die Verwaltung dafür, in einem Aufwasch gleich die ganze Bücherei zu renovieren. Es hat sich gelohnt. Wände leuchten nun in fröhlichem Gelb, neue Halterungen wurden angebracht und die Spielecke, wo sich die Jüngsten beschäftigen können, neu gestaltet. Im Raum für Grundschüler hängt jetzt ein großes Pinboard, an einer Wand kleben bunte Buchstaben. Auch wurden neue Stühle angeschafft.

In einer abgelegenen Ecke der Bücherei ist ein Lesecafé eingerichtet. Hier können die Besucher in Ruhe schmökern und dazu kostenlos einen Kaffee oder einen Tee trinken – wer will kann etwas ins Kaffekässchen werfen. Das Lesecafé ist aber auch dazu gedacht, sich einfach auf einen Plausch zu treffen. Ein Bibliotheksausweis ist dafür nicht notwendig, es steht allen offen.