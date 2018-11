Bitz Ein grünes Vierteljahrhundert

Zum 25. Betriebsjubiläum überreichte ihm Reiner Bierig, Geschäftsführer beim Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, das Vierjahreszeitenbild. "Der Garten- und Landschaftsbau ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Wo hat man schon so tolle Entfaltungsmöglichkeiten, eine solche Vielseitigkeit und so viel Kontakt zur Natur?", sagt Thomann. "Genau das möchte ich auch der nachfolgenden Generation vermitteln. In die Ausbildung junger Menschen zu investieren, lohnt sich allemal." Für seinen Betrieb und die Branche blickt Thomann positiv nach vorne. "Zwei unserer Kinder steigen ganz aktuell in die Grüne Branche ein, und wer weiß: Vielleicht treten sie ja in unsere Fußstapfen und führen die Familientradition in vierter Generation fort? Die Nachfrage nach grünen Dienstleistungen wird es auch künftig geben, da bin ich mir ganz sicher."