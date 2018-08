Bitz Ein Drittel wird gespendet

Bitz. Seit acht Uhr in der Früh sind die Mitarbeiter der Metzgerei Hasen in Bitz im Einsatz. Zwei Ochsen sind bereits geschlachtet und zerlegt; insgesamt drei Stunden hat das gedauert. Doch die Arbeit ist noch lange nicht getan – im Hof warten noch 40 Schafe. Indes ist Ali Saglik, geprüfter Fachmann für Tierschlachtungen beim Opferfest, zuversichtlich, dass man noch heute fertig wird. Das ist bei den Schlachtungen im Rahmen des Opferfestes eher die Ausnahme als die Regel; 42 Tiere sind wenig. "Normalerweise haben wir auch am zweiten Tag noch zu tun."

In der Landmetzgerei Buchner auf dem Tailfinger Neuweiler fällt das Opferfest in diesem Jahr sogar ganz aus. Der Grund: Mangel an Kundschaft. 2018 fällt das Fest in die Sommerferien, und daher nutzen viele in Baden-Württemberg lebende Muslime die Gelegenheit, es mit ihrer Familie in der Türkei zu feiern.

Saglik und die Bitzer Metzgereiangestellten machen sich wieder an die Arbeit. Wie die Ochsen vor ihnen werden nun auch die Schafe eines nach dem anderen in die Schlachthalle geführt und per Elektroschock betäubt. Dann schneidet ihnen Saglik die Kehle durch. Der Elektroschock ist Vorschrift. Schächten, der Kehlschnitt ohne Betäubung, ist in Deutschland grundsätzlich verboten.