Bitz Drachen in Bewegung

Ziel ist es unter anderem, das Kinderturnen öffentlich zu stärken und durch vielfältige Aktionen die Idee des "wahrscheinlich besten Bewegungsangebots für alle Kinder" in ganz Deutschland weiter zu verbreiten. In der Aula der Lichtensteinschule waren mehrere Stationen des Bewegungspasses aufgebaut.

Dieser Pass, der im ganzen Zollernalbkreis eingeführt wird, ist zur Unterstützung der ganzheitlichen Entwicklung durch Bewegung der Kinder von zwei bis sieben Jahren entworfen worden.

In diesem Pass gibt es 32 Fertigkeiten, die die Kinder in ihrem individuellen Tempo bis zum Schuleintritt lernen können. Einige fallen leicht, für andere muss man ein bisschen üben. Diese Fertigkeiten sind die Grundlagen weiterer Entwicklungsschritte, etwa im Turnen, im Ball- oder Schulsport. Im Bewegungspass werden die Tiere als echte Bewegungstalente vorgestellt und dienen daher bei den einzelnen Bewegungsarten als Vorbilder, wie das Känguru für Springen. Damit werden in diesem Beispiel Kraft und Gleichgewicht und Rhythmisierungsfähigkeit gefördert. Dies war für die zahlreich erschienenen Kinder Ansporn genug, alle angebotenen Bewegungsarten unter der fachkundigen Anleitung von Übungsleiterinnen des TV Bitz auszuprobieren und am Schluss die heiß begehrten Drachenaufkleber zu bekommen.