Bitz Die Kostüme wirbeln munter

Märchenerzählerin Sigrid Maute aus Zillhausen sorgte zwischendurch für Entspannungspausen. Als Gast war auch die Lebenshilfe Zollern­alb geladen. Ihre Akteure zeigten eine fröhliche Übung mit bunten Stäben.

Schon bei der Turngaugala im Oktober in Bitz wusste der SV Dotternhausen zu begeistern. Auch beim Gaufrauentag waren die Turner des Vereins mit den "Fliegenden Holzhackerbuba" und einer Mädchengruppe wieder mit von der Partie. Die Kombination aus Eleganz, Gymnastik und Perfektion auf dem schmalen Schwebebalken beeindruckte mit einem hohen Maß an Gleichgewichtsgefühl und Körperspannung. Mit der von ihr geleiteten Frauengruppe "Fit ab 50 – TV Bitz" stand Brigitte Leibfritz selbst mit Irish Line Dance auf der Bühne.

Zum Abschluss des fast dreistündigen Programms brachten dann "Die flotten Hosen" aus Hechingen-Stein – die einzige Männershowtanzgruppe des Abends – noch einmal richtig Stimmung in die Halle. Danach gab es Blumen für alle Übungsleiter, und Turngau-Präsident Jürgen Koch überreichte Brigitte Leibfritz den Gau-Ehrenbrief für besondere Leistungen und die Turngau-Ehrennadel in Bronze. Der nächste Gaufrauentag findet am 16. November 2019 beim TV Onstmettingen statt.