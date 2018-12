Bitz Die Gemeinde Bitz profitiert selbst

Die Gemeinde selbst hat die Schulstraße sowie die Einmündung der Staiglestraße in die Zeppelinstraße saniert, um das Wohnumfeld zu verbessern, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Ein Gebäude in der Lisztstraße 4, das sie ebenso saniert hat wie das in der Lisztstraße 6, hat sie inzwischen verkauft und will nun das Haus in der Silcherstraße 2 kaufen und sanieren.

Damit es ebenfalls in das Sanierungsgebiet aufgenommen wird und somit vom Förderrahmen profitiert, den das Land zum Jahr 2018 um 280 000 Euro erhöht hatte, musste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Sanierungssatzung ändern. Dem haben alle Gemeinderäte zugestimmt.