Bitz Die Fakten sprechen eine eigene Sprache

Zwar wuchs der Gesamtanteil der erneuerbaren Energien am erzeugten Strom von 6,6 Prozent im Jahr 2000 auf 29 Prozent im Jahr 2016. Allerdings sanken die CO2-Emissionen im gleichen Zeitraum nur um 6,5 Prozent, wie Daten des Umweltbundesamtes belegen. Die erneuerbaren Energien ersetzen rechnerisch also die wegfallenden Atomkraftwerke und nicht die umweltschädlichen Kohlekraftwerke. Trotzdem lässt sich eine positive Entwicklung beobachten: 2017 wurde 37 Prozent des Bruttostroms aus Kohle gewonnen. 1990 waren es noch 57 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Der Bitzer Bürgermeister Hubert Schiele argumentierte dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) "viele Technologien marktfähig gemacht hat und in vielen Ländern kopiert worden ist".