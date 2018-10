Bitz Die bunten Smileys weisen den Weg

Bitz. Man stelle sich ein Sudoku-Quadrat vor, in dessen unterer Zeile links zwei Felder ausgespart sind. Sechs Felder haben unterschiedliche Farben; in der Ecke rechts oben tanzt ein siebtes mit Smiley-Physiognomie vergnügt und anarchisch aus der Reihe. In die Aussparung links unten ist der Schriftzug "Bildungszentrum Bitz" eingerückt", der die beiden okkupierten Felder ganz nach links verdrängt hat.

Zu den Farben: Das gelbe Teilquadrat steht für die Aula, ein ockergelbes für die Grundschule, ein dunkelblaues für die Kindertagesstätte, ein grünes für die Mensa, ein hellblaues fürs Schwimmbad, ein violettes für die Fest- und ein rostrotes für die Sporthalle. Auf den über das Gelände und im Gebäuden verteilten Wegweisern werden Besucher diese farbigen Quadrateneben dem zugehörigen Schriftzug wiederfinden und zwar, anders als auf dem Gesamtlogo, mit dem Smiley. Außerdem ist jeder Gebäudeteil gut sichtbar beschriftet, und auch neben diesem Schriftzug fehlt der bunte Smiley nicht. Werbefrau Katharina Holst, die Logo und System entworfen hat, präsentierte den Gemeinderäten außer Logo, Beschilderung und Namenstafeln noch einen Lageplan, der vor dem Bildungszentrum aufgestellt werden soll.

Danach wurde diskutiert – nicht über das Logo, das allen gefiel, sondern über diverse Details. Wie hoch sollen die nach Art von Wirtshausschildern auskragenden Wegweiser im Haus angebracht werden? Auf Augenhöhe von Kindern, Erwachsenen oder noch höher? Hoch, befand die Mehrheit der Gemeinderäte – die Kinder bräuchten keine Wegweiser, die würden ihr Haus kennen; die Wegweiser seien primär für ortsunkundige Auswärtige, in aller Regel Erwachsene, gedacht.