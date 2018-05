Bitz Der Schultes selbst übernimmt das Ruder

Trotz dünner Personaldecke hatte der Ortsverein ein ereignisreiches Jahr bewältigt, in dem insgesamt 1880 Arbeits- und Dienststunden angefallen waren. An 23 Dienstabenden hatten die Aktiven ihr medizinisches und technisches Wissen vertieft. Die Helfer vor Ort waren 46 Mal ausgerückt, und wie immer war die Bitzer DRK-Truppe bei örtlichen Veranstaltungen wie dem Fasnetsumzug, dem Jugendfußballturnier und dem dreitägigen Jubiläumsfest der Musikkapelle im Einsatz. Seit Jahren betreut sie auch das Flugplatzfest auf dem Degerfeld und hilft beim Albstadt-Bike-Marathon mit.

Auch bei zwei Blutspendeterminen – 290 Blutkonserven waren das Ergebnis – hatten alle Mitglieder zusammen geholfen. Sogar der mittlerweile 90-jährige Fritz Schick war aktiv dabei. Den Kassenbericht von Traute Schick bestätigten die Prüfer Thomas Einsiedel und Erwin Schlaich als einwandfrei, und dank des Überschusses konnte Bereitschaftsleiter Stefan Aude verkündete, dass das Kapital in ein neues Fahrzeug für die Helfer vor Ort investiert werde. Das werde den Erfordernissen nach ausgerüstet und soll im August eingeweiht werden.

Aude erwähnte in seinem Bericht die zahlreichen Fortbildungen, die er und Bereitschaftsleiterin Hannelore Wick besucht hatten, und erinnerte an den Ausflug nach Fulda zur "Rettmobil", einer Messe rund um das Rettungswesen. Zur Unterstützung der Helfer vor Ort lassen sich Mitglieder der Feuerwehr Bitz mit einem nicht unbeträchtlichen Stundenaufwand zu DRK-Helfern ausbilden, allerdings vorrangig zu Lasten der Feuerwehr. Darauf wies auch Bürgermeister Hubert Schiele in seinem Grußwort hin. Er stellte die Priorität des Feuerwehrdienstes der künftigen Helfer vor Ort heraus, lobte aber insgesamt diese Entwicklung und auch die Arbeit der gesamten Gruppe. Schiele hofft, dass in Bitz mehr und vor allem junge Interessierte den Dienst am Nächsten antreten werden.