Bitz Das Bürgermeisterauto am Kran

Der Klimaschutzmanager soll vor allem Informationsveranstaltungen anbieten, pfiffige Plakate gestalten und Werbekampagnen organisieren. Ob Bitz dem Beispiel einer bundesdeutschen Kommune folgen wird und das Auto des Bürgermeisters für drei Wochen an einen Kran hängt, überließ Schlagenhauf der Fantasie der Ratsmitglieder. Jedenfalls könnten publikumswirksame Veranstaltungen dazu beitragen, die Bevölkerung mit ins Boot zu nehmen und zum Umdenken zu bewegen, etwa mehr den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder einfach mal zu Fuß zu gehen.

Wenn auch der Gedanke, sein Auto könne beispielhaft am Kran hängen, bei Bürgermeister Hubert Schiele ein leichtes Stirnrunzeln verursachte – unverhohlen zeigte der Schultes, wie alle Gemeinderäte, seinen Willen, die Gemeinde klimaschutztechnisch noch weiter voran zu bringen. Gemeinderat Wolfgang Ziemen brachte den Gedanken, die Bewohner von Bitz in Gespräche und Projekte mit einzubinden, auf den Punkt, indem er konstatierte: "Tue Gutes und rede darüber." Für die Arbeit sei ein naturwissenschaftlicher Hintergrund von Vorteil, aber auch Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit seien vonnöten.

Wie die Stelle letztendlich ausgeschrieben wird, wird dann beraten werden, wenn der Zuwendungsbescheid vom Projektträger Jülich vorliegt. Der erste Schritt ist mit dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates pro Anstellung eines Klimaschutzmanagers bereits getan. Jetzt soll ein Förderantrag gestellt werden, nach einer dreimonatigen Wartezeit wird dann in aller Regel dem Antrag stattgegeben. Schlagenhauf sieht keinerlei Anlass, dass der Projektträger Jülich das Bitzer Ansinnen nicht bewilligen könne.

In Lehrschwimmbecken, Heizung und Lüftung muss investiert werden

Trotz der Ausgaben für die Personalstelle würde im Endeffekt ein Gewinn herausspringen. Denn während des Förderzeitraumes für einen Klimaschutzmanager fördert der Bund eine besondere Maßnahme bezüglich Klimaschutz und Energieeinsparung mit 50 Prozent; der maximale Förderbetrag liege bei 200 000 Euro. Hier sei das Energiekonzept für das Bildungszentrum ein geeignetes Projekt, zumal bei der Heizung, dem Lehrschwimmbecken und den Lüftungen mit großem Investitionsbedarf zu rechnen sei.