Bitz Bronze in Berlin für Thomann Gartenbau

"Ursprünglich hatten wir ja mal über ein ganzes Jubiläums-Buch über unsere Gärten, die wir fast alle in der Region um Bitz gebaut haben, nachgedacht, aber die Idee mit dem Magazin fanden wir dann irgendwie spritziger", verrät Jochen Thomann, der sich zusammen mit seinem Team sehr über den dritten Platz freute. In Smoking und langem Abendkleid wartete das Thomann-Team mit allen geladenen Finalisten gespannt auf die Preisverleihung, die erstmals ein Mann – der deutsch-amerikanische Moderator Steven Gätjen – im Grand Hyatt Hotel in Berlin moderierte. "Natürlich waren wir aufgeregt. Es gab immerhin fünf nominierte Finalisten, und wir hätten auch leer ausgehen können", so Thomann. Doch der Unternehmer hat noch mehr Grund zur Freude: "Noch nie habe ich so viel wunderbares Feedback auf eine Firmenaktion bekommen wie auf dieses Magazin. Sogar das Wirtschaftsministerium hat sich bei mir bedankt."

Zum 25-jährigen Bestehen hatte Thomann seine Kunden mit der Aufmerksamkeit überrascht, die genauso bunt ist wie ein Blumenstrauß, nur wesentlich länger hält: Garten-Geschichten zum Blättern mit dem Titel "Leben im Garten – und die Kunst, die Natur zu gestalten und zu genießen". Die Geschichten erzählen nicht nur von Gärten, sondern auch von besonderen Materialien, von der engagierten Ausbildung der Azubi bei Thomann und von Mitarbeitern. Sogar ein weiblicher Fernsehstar wird vorgestellt, der im normalen Leben mit zum Team gehört. "Ein bisschen haben wir das auch für uns gemacht", sagt Thomann voller Stolz, denn eigentlich blickt der Unternehmer bereits auf 100 Jahre Gartenbau in der dritten Generation zurück. Wer das Magazin lesen möchte, schreibt eine E-Mail an die Firma Thomann Garten- und Landschaftsbau.