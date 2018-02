Beim Brand in einem Lagerraum an der Einmündung der Straße "Im Steinernen Kreuz" in die Ebinger Straße in Bitz ist am Donnerstagabend Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Aus unbekannter Ursache hatten kurz nach 19 Uhr einige verknäuelte Lappen Feuer gefangen; die Flammen griffen dann auf daneben liegende Holzlatten und Bretter über. Wegen der Hitze zersprang zudem eine Fensterscheibe. Die Feuerwehren Bitz und Winterlingen waren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz und löschten rasch. Personen kamen nicht zu Schaden; das Rote Kreuz war vor Ort, musste aber nicht eingreifen.