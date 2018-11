Bitz Bankgebäude als Ort der Begegnung

Bitz. Martin Gaß, Gründer und Geldgeber der Stiftung "Gemeinsam in Bitz", ist seinem Ziel, für die Gemeinde ein Zentrum zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen, aber auch zur Förderung von Angeboten für Jung und Alt, zu schaffen, ein großes Stück nähergekommen.

Wie die Nutzung des bisherigen Volksbankgebäudes aussehen soll, haben der Stiftungsvorsitzende, Bürgermeister Hubert Schiele, und sein Stellvertreter und Sohn des Stiftungsgründers, Siegfried Gaß, am Freitag erläutert. Demnach wird der älteste Teil des Gebäudetraktes, das ursprüngliche, in den 1970er-Jahren erbaute Bankgebäude, im Erdgeschoss für den Zeitraum von mindestens zehn Jahren von der Volksbank Albstadt als Mieterin genutzt. Der Vorteil für die Bank: Die Infrastruktur für solch eine Nutzung sei bereits vorhanden, für die Bitzer bleibe das Geldinstitut an gewohnter Stelle – bei uneingeschränktem Beratungsservice. Die früher durch den Bankdirektor und den Hausmeister genutzten Wohnungen im Ober- und Dachgeschoss sollen wieder Wohnzwecken zugeführt werden. Im östlichen Gebäudeteil sind ebenfalls Wohnungen vorgesehen, auch die Unterbringung einer Arztpraxis wäre denkbar.

Die Stiftungsziele sollen dabei nicht außer Acht gelassen werden: Denkbar sei die Berücksichtigung von Flüchtlingsfamilien oder in Not geratenen Menschen aus Bitz. Entschieden sei bisher noch nichts, die Planungen würden zügig, aber nicht übereilt vorangetrieben, sagte Gaß. Ohnehin müsse abgewartet werden, bis die Albstädter Bankzentrale fertiggestellt sei und die bisher in Bitz tätigen Mitarbeiter dorthin umziehen könnten.