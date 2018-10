Bitz. "Kneipp’sche Güsse" stehen am Freitag, 19. Oktober, von 16.30 bis 17.30 im Mittelpunkt in der Schwimmhalle bei der Bitzer Lichtensteinschule. Wer den ganzen Tag steht, Kopfschmerzen hat und am Abend auch noch Probleme beim Einschlafen, kann den Knieguss testen: Es handelt sich um ein ausleitendes Verfahren, das beruhigend wirkt und den Schlaf bringt. Des weiteren stärkt er die Abwehrkräfte und Beckenorgane, fördert die Durchblutung der Haut und Muskeln. Er wirkt gegen chronisch kalte Füße und senkt den Blutdruck. Außerdem gibt es an dem Nachmittag Interessantes zu Schulterguss und Gesichtsguss zu erfahren. Für Mitglieder des Bitzer Kneipp-Vereins ist die Veranstaltung kostenlos, Gäste zahlen zwei Euro. Anmeldung bis Donnerstag, 18. Oktober, bei Hannelore Lorch, Kneipp-Mentorin SKA, Telefon 07431/81 5 53.