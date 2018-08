Bitz Auch Kinder lieben Leckerlis

Bitz. Langeweile in den Ferien? Fehlanzeige bei den Hundefreunden Bitz. Die 21 Kinder, die zu Besuch gekommen waren, wurden von viel Gebell begrüßt; anschließend wurde ihnen an vier Stationen vorgeführt, was die Vierbeiner der Hundefreunde den meisten ihrer Artgenossen unterscheidet. Zwölf Hunde hatte Cheforganisator Thomas Flick – für den Breitensportwart des Vereins sind es bereits die fünften Ferienspiele – aufgeboten. Sein Anliegen: "Die Kinder sollen Spaß haben und etwas lernen."

Erste Station: Hundeparcours. Kind und Hund mussten links und recht an etlichen Hütchen vorbei flitzen, über zwei Hürden springen, dann durch einen Tunnel jagen und zum Schluss noch mal eine Hürde überspringen. Ganz schön anstrengend – nicht nur für die Hunde.

Station zwei war um einiges gemütlicher. Hier lernten die Kinder, was sie im Umgang mit Hunden alles beachten müssen. Beispielsweise nie die Leine um ihre Hand wickeln, warnte Vereinsmitglied Tamara Steinhart. "Wenn der losrennt, hast du Probleme!" Danach setzten die Kinder die Theorie in die Praxis um – und stellten fest, dass es gar nicht so einfach ist, einem Hund etwas zu befehlen. Aber mit Geduld, einem gesunden Durchsetzungsvermögen und vielen Leckerlis klappte es am Ende doch: Der Hund machte Platz, gab Pfötchen und rollte auf der Wiese herum.