Bitz Am Ende doch Schadstoffklasse 6

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Neuanschaffung europaweit ausschreiben zu lassen; das musste er, weil die Investition über dem Grenzwert von 221 000 Euro liegt. Europaweite Ausschreibungen sind kompliziert; deshalb lassen die Bitzer ihre von der Service GmbH des Gemeindetags abwickeln, die den Auftrag ihrerseits an die Plochinger KFTB GmbH vergeben hat. Die Bitzer Feuerwehr hatte ursprünglich ein Fahrzeug der Schadstoffklasse fünf favorisiert, weil der Einsatz von AdBlue in der Schadstoffklasse sechs zum Zwecke der Stickoxidreduzierung Regenerierungsfahrten erforderlich macht. Wie Bürgermeister Hubert Schiele dem Gemeinderat mitteilte, haben die Wehrmänner sich jedoch davon überzeugen lassen, der Schadstoffklasse sechs den Vorzug zu geben. Die Summe der über die Normbeladung hinausgehenden zusätzlichen Beschaffungen beträgt 17 500 Euro; die Gesamtkosten werden derzeit mit 340 000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist auch im Haushalt 2018 eingestellt – zwar wird das Fahrzeug aller Voraussicht nach erst 2019 ausgeliefert; Abschlagszahlungen dürften aber schon in diesem Jahr fällig werden.