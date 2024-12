Bitterer Schlussstrich: Hammer - Kein U19-Turnier mehr in Oberndorf

Nach 29 Turnieren endet eine traditionsreiche Veranstaltung, die den Jugendfußball überregional geprägt und die Stadt Oberndorf als Austragungsort für hochklassigen Nachwuchsfußball etabliert hat: Das Internationale U19-Turnier in Oberndorf wird nicht fortgeführt.

Seit seiner ersten Austragung im Jahr 1994 und 29 Auflagen hat sich das Turnier zu einem der renommiertesten Fußballnachwuchsturniere Europas entwickelt. Es diente als Plattform für zahlreiche Talente, die später in den Profifußball aufgestiegen sind.

Eine Bühne fällt weg

Über 100 internationale Spitzenclubs aus 30 Ländern haben dabei in Oberndorf Ihre Visitenkarte hinterlassen. Tausende von ambitionierten Nachwuchsfußballern wurde eine Bühne und wichtiger Mosaikstein für deren Karriere geboten, Hunderte davon wurden Profifussballer, viele Nationalspieler und etliche sogar Europapokalsieger, Europa- oder Weltmeister.

Dasselbe gilt für Zig Trainer, die wichtige Erfahrungen in Oberndorf sammelten und später den Weg in den Profiligen oder ebenso als Nationaltrainer fanden. Überregionale mediale Berichterstattung sowie die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Top-Clubs haben das Turnier zu einem Aushängeschild für Oberndorf gemacht. In diesem Jahr siegte der FC Midtylland.

Die Kosten explodieren

Doch leider haben sich die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Organisation in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die steigenden Anforderungen im internationalen Fußballkalender sowie die wachsenden Ansprüche der teilnehmenden Profivereine haben die Planungen zunehmend erschwert. Parallel dazu sind seit der Corona-Pandemie und durch die Inflation insbesondere die Kosten für Hospitality massiv gestiegen.

Helfer schwer zu finden

Hinzu kommt ein genereller gesellschaftlicher Wandel: Die Bereitschaft, ehrenamtliche Verantwortung in großem Umfang zu übernehmen, hat spürbar abgenommen. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Veranstalter das Turnier nicht mehr in der gewohnten Qualität und Zufriedenheit für alle Beteiligten durchführen können.

Oliver Hauer blutet das Herz

„Alles hat seine Zeit“, erklärt der Turniergründer Oliver Hauer. „Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen, aber die veränderten Bedingungen lassen uns keine andere Wahl. Unser Dank gilt allen Sponsoren, Partnern, Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern, die uns in den vergangenen Jahrzehnten begleitet haben. Ohne sie wäre der Erfolg dieses Turniers nicht möglich gewesen.“

Die SpVgg Oberndorf und die TMO GbR (Turnier-Management-Oberndorf) verabschieden sich mit großem Bedauern von dieser besonderen Veranstaltung und bedanken sich bei allen, die das Turnier zu einem einmaligen Erlebnis für Spieler und Zuschauer gemacht haben.Die Verantwortlichen der SpVgg Oberndorf hoffen, dass die Verbundenheit mit dem Fußball und dem Verein auch in Zukunft bestehen bleibt und laden dazu ein, die SpVgg Oberndorf weiterhin aktiv zu unterstützen.