17 Marco Reus und Stuttgarts Wataru Endo Foto: Fassbender / AFP

Der VfB Stuttgart hat sich bei Borussia Dortmund gut präsentiert. Am Ende hieß es jedoch 1:2, weil den Fußballprofis ein Fehler unterlief, der schon in der Jugend angesprochen wird.















Dortmund - Vor dieser Situation warnt jeder Trainer, schon in der Jugend. Ein eigener Eckball – und dann aufgerückt in einen Konter laufen. Das geht im Grunde gar nicht. Doch dem VfB Stuttgart ist genau das passiert. Die 85. Minute im Signal-Iduna-Park, es steht 1:1, der VfB hat bei Borussia Dortmund ein starkes Spiel geliefert und will noch mehr. Am Ende stehen die Gäste jedoch mit leeren Händen und hängenden Köpfen da. Marco Reus schließt einen Schnellangriff noch zum 2:1-Sieg ab.