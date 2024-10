Bittere Nachricht: Kinderarzt Schwarze verlässt Horb

1 Die Kinderärzte Philipp Schwarze (links) und Michael Nagel (rechts). Foto: Hopp

Das ist die nächste bittere Nachricht für Eltern. Kinderarzt Philipp Schwarze wird Horb verlassen und an das MVZ BIsingen gehen, wie Ulrich Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter der „pae DOC MVZ GmbH“ auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt.









Nachdem Kinderarzt Michael Nagel bekannt gegeben hatte, seine Kassenzulassung abzugeben und seine Praxis nur noch privat weiterzubetreiben, hatten viele die Hoffnung, dass Schwarze und seine Kollegin Andres, die beide in der Praxis Nagel arbeiten, in Horb weitermachen würden - eventuell an anderer Stelle. Auch die Stadt Horb hatte die beiden Ärzte angeschrieben, um über die Zukunft zu sprechen.