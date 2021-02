"Bittere Enttäuschung" im Kreis Freudenstadt Dehoga kritisiert fehlende Öffnungsperspektive

"Ich kann dazu nur sagen, dass wir schon im vergangenen Jahr gezeigt haben, dass wir gute Hygienekonzepte haben, die funktioniert haben und auch wieder funktionieren werden, da muss nichts neues ›entwickelt‹ werden", sagt Gaiser. Der Dehoga sei sehr aktiv gewesen und sei es weiterhin. Er habe seine Mitgliedsbetriebe jederzeit gut informiert und auch mit den nötigen Materialien ausgestattet. "Da brauchte von politischer Seite her nichts gemacht werden."

Lediglich die Rahmenbedingungen müssten klar definiert werden, "und auch da haben wir uns vom Verband beratend und helfend mit eingebracht". "Nicht mal eine zeitliche Perspektive war man in der Lage zu geben, das ist schon mehr als enttäuschend, da finde ich gar keine Worte mehr dafür", sagt Gaiser frustriert. "Unsere Betriebe sind nicht so einfach in kurzer Zeit hochzufahren, da brauchen wir rechtzeitig vorher Angaben, wann wir mit einer Öffnung rechnen können."

An den Betrieben hänge so viel dran – von den Mitarbeitern angefangen, die rechtzeitig informiert werden müssen, über den Einkauf, der organisiert werden muss, bis hin zu technischen Abläufen im Haus, die man vorher anlaufen lassen müsse. So verspiele man sich in der Politik auch noch das letzte Verständnis und die letzte Unterstützung, wenn man ganze Branchen im Unklaren lässt, wie es weiter geht.

Auch Landrat Klaus Michael Rückert ist "bitter enttäuscht" über die Berliner Beschlüsse vom Mittwoch, und zwar nicht nur in Bezug auf die Hotels und Gaststätten. "Es wurde die Chance vertan, eine klare Öffnungsperspektive zu geben. Ein einfaches ›weiter so‹ des Lockdowns wird der aktuellen Situation in keiner Weise gerecht", so Rückert. "Die harten Nebenwirkungen für viele ohnehin stark belasteten Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel psychisch kranke Menschen werden nicht genug gesehen und in der Begründung der Entscheidung nicht einmal erwähnt." Der Landrat sagt voraus, dass es "extreme gesundheitliche Folgen durch den sehr langen Lockdown" geben werde, die mit jedem weiteren Tag der staatlich angeordneten Einschränkungen von Wirtschaft und öffentlichem Leben schlimmer würden.

Blick auf Zahlen reicht nicht

Es sei "zu kurz gesprungen", nur die Zahlen der Coronainfektionen zu betrachten. Die gesellschaftliche Wirklichkeit sei "deutlich bunter", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts weiter.

Bei einer Inzidenz von 27,1 am Mittwoch im Kreis und lediglich drei Corona-Patienten im Freudenstädter Krankenhaus falle es schwer, die Berliner Beschlüsse nachzuvollziehen. "Als Landrat einer Premium-Tourismusdestination mache ich mir größte Sorgen um unsere großartigen Betriebe der Hotellerie und Gastronomie, vom Sternelokal bis zur Vesperstube, und um unseren Einzelhandel, der das Gesicht unserer Städte und Gemeinden wesentlich prägt", so Rückert. Nicht vergessen wolle er die Vereine und Initiativen in Sport und Kultur. "Hier geht gerade viel verloren", sagt Rückert.