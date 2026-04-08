„Bitter Green“ in Wolfach: So lief die Saisoneröffnung von „Mittwochs im Museum“

Zur Saisoneröffnung „Mittwochs im Museum“ trug das Duo „Bitter Green“ Lieder vor, die bei ihrem zahlreichen Publikum in der Schlosshalle Fernweh weckten.
Sie ist mittlerweile ein weit über Wolfach hinaus bekannter, nicht mehr wegzudenkender Begriff für Musikfreunde, die Konzertreihe Mittwochs im Museum. Am 1. April erlebte die Reihe einen vollauf gelungenen Start in die neue Spielzeit: „Bitter Green“ lud zu einer musikalischen Reise mit Liedern vom Glück am Horizont ein. Und das nicht einmal in unerreichbarer Ferne, sondern ganz greifbar: in der Schlosshalle.