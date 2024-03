1 Jessica schildert im Gespräch mit Julia Leischik (links) die Sehnsucht nach ihrer Schwester, die sie noch nie gesehen hat. Screenshot: Otto/Bittemeldedich SAT1

Überraschung für viele Fernsehzuschauer aus der Region: Bei „Bitte melde dich“ führte die Suche nach einer vermissten Schwester in den Kreis Rottweil – auf Sportplätze vor allem. Jetzt ist die herzergreifende Folge auch im Internet zu sehen.









Link kopiert



Julia Leischik bringt in ihrem Format „Bitte melde dich“ auf SAT1 Familienmitglieder zusammen, die sich aus den Augen verloren oder noch gar nie gesehen haben. So wie im Fall der Oberndorferin Jessica: Sie hat sich auf der Suche nach ihrer älteren Schwester, die als Kind zur Adoption freigegeben wurde, an die Sendung gewandt.