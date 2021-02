Das steckt hinter SEK-Einsatz Mann täuscht in Schwenningen eigene Entführung vor

Nach dem SEK-Einsatz am Montagabend in Schwenningen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag Details bekanntgegeben. Demnach steckte hinter dem Großeinsatz eine vermeintliche Geiselnahme.