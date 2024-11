Bissingen in Bayerisch-Schwaben: Pfarrer glaubt nicht an Jesus als Sohn Gottes

1 Liegt mit der Kirche über Kreuz: Pfarrer Ivan Kuterovac Foto: KNA/Christopher Beschnitt

Das Kreuz im Büro hat er abgehängt – und unter den Heiligen, sagt er, seien „zwielichtige Personen“ gewesen: Pfarrer Ivan Kuterovac hat sich über die Zeit vom katholischen Glauben entfremdet. Nun zieht er die Konsequenzen.









Pfarrer Ivan, wie ihn die Gläubigen in Bissingen in Bayerisch-Schwaben nennen, glaubt nicht mehr daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auch von den Heiligen in der katholischen Erzählung hält er nicht viel – unter diesen, so sagt er, seien nicht wenige „zwielichtige Personen“ gewesen. Deshalb hat Ivan Kuterovac, 42 Jahre alt, seinen Kirchenjob in der Gemeinde nahe Donauwörth gekündigt, zum 1. Dezember. Seit elf Jahren war der gebürtige Kroate katholischer Priester, die letzten zwei in Bissingen. In seinem Büro hat er das Kreuz abgehängt. Aus der katholischen Kirche ist er ausgetreten. Er glaubt an Gott als „allgegenwärtige Kraft“, wolle aber nicht mehr „Gottes Vorgesetzter“ auf Erden sein.