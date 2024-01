Bissig und witzig: So lief der Zunftabend der Reichenbacher „Schergässler“

1 Klatsch an der Imbissbude auf dem Lindenplatz: Daniel Fehrenbacher und Dominik Gyssler brillierten beim Zunftabend mit bestem Humor. Foto: Vögele

Einmal mehr zündeten die „Schergässler“ mit ihrem 63. Zunftabend ein Feuerwerk des närrischen Frohsinns. Es gab ansehnliche Tänze, fetzigeMusik, beißenden Spott und schönen Blödsinn. Und natürlich wurde auch in diesem Jahr wieder ein neues Reichenbacher Baronspaar inthronisiert.









Auf der Bühne der Geroldseckerhalle trumpfte auf, was in der örtlichen Narretei Rang und Namen hat. Unten im Saal folgten die Narren und Freunde der Fasent – unter ihnen alles, was in der Bundes- und Lokalpolitik, im Dorf und drum herum zu den „Häuptlingen“ zählt – der Gaudi. Sie alle hieß Oberzunftmeister Thomas Fischer, der seiner Freude über den Beginn der fünften Jahreszeit freien Lauf ließ, willkommen.