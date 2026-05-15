Biss kann tödlich sein: Giftige Kobra hält südfranzösische Kleinstadt in Atem

Eine giftige Kobra sorgt in Castelginest für Aufregung. Feuerwehr und Polizei suchen das Reptil, Schulen und Parks bleiben geschlossen. Die Stadt mahnt zur Vorsicht.
Castelginest - Schlangenalarm in einer südfranzösischen Kleinstadt: Seit der Sichtung einer giftigen Kobra in Castelginest am Dienstagabend suchen Feuerwehr und Polizei nach dem gefährlichen Reptil. Öffentliche Einrichtungen und Parks bleiben geschlossen, viele Einwohner sind besorgt. "Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der nachgewiesenen Anwesenheit einer giftigen Kobra in der Gemeinde bitten wir Sie, bei Ihren Wegen größte Vorsicht walten zu lassen", warnte die Stadtverwaltung. "Meiden Sie hohes Gras – dies gilt auch für Ihre Kinder und Haustiere."