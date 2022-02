2 Mit Sprüchen wie "Impfen statt schimpfen" oder "Demokratie braucht Regeln" positionierten sich Demonstranten vor dem Calwer Rathaus. Foto: Kunert

Calw - Es ist kurz vor 18 Uhr am Montag in der Calwer Innenstadt. Max Nothacker zählt durch: "Wir sind so ungefähr 20 Leute." Den Zwölftklässler des Maria-von-Linden-Gymnasiums stimmt das zufrieden – man ist wieder zweistellig. "Die Stimmung ist locker, ausgelassen, es wird viel untereinander kommuniziert", freut sich der Abiturient, der in Calw den Protest gegen die sogenannten Lichterspaziergänger organisiert.

Der kleine Pulk ist auch dieses Mal wieder weit in der Unterzahl – wenngleich es am Ende nach Angaben der Polizei rund 80 Teilnehmer sein werden. Vor dem Rathaus halten sie Banner und Plakate hoch, auf denen Sprüche wie "Impfen statt schimpfen", "Mitdenken statt querdenken", "Demokratie braucht Regeln" oder "Impfen rettet Leben" zu lesen sind. Ihnen gegenüber stehen seit Wochen Hunderte, die in der Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht demonstrieren – rund 400 sind es laut Polizei an diesem Montag. Die "Spaziergänger" sind unangemeldet unterwegs, die Gegner angemeldet.

Max Nothacker will ein Zeichen setzen. In einer E-Mail an unsere Redaktion schrieb er im Vorfeld des jüngsten Calwer Lichterspaziergangs, er habe in den vergangenen Wochen mit einigen Freunden auf einer "kleinen, vorfallslosen Gegendemonstration" vor der großen Gruppe der "informationsisolierten" Spaziergänger "Präsenz gezeigt".

Durch Petition aktiv geworden

Am Montagabend in der Innenstadt drückt sich der Abiturient etwas diplomatischer aus. Warum er diesen Gegenprotest organisiert? "Ich habe einfach die Notwendigkeit gesehen – spätestens nach der Aufmerksamkeit, die die Petition bekommen hat", sagt Max Nothacker. Gemeint ist eine Online-Petition, die den Stopp der Corona-Maßnahmen fordert. Rund 3000 Personen haben bislang unterschrieben. Jene Petition entstand als Gegenpetition, zu einer wiederum anderen Petition, die kurz zuvor von einem Bündnis aus Politik und Kirchen im Kreis Calw ins Leben gerufen worden war, und mittlerweile etwa 1800 Unterstützer hat.

"Mit unserer Gegendemonstration wollen wir auf die andere Seite aufmerksam machen", beschreibt Max Nothacker. Man suche aber auch das Gespräch mit den Lichterspaziergängern. Das gestalte sich "sehr offen", meint der Abiturient. Er findet: "Wir konnten niemanden überzeugen, aber zum Denken anregen."

Polizei nimmt keine Notiz

Genau wie die Lichterspaziergänge waren in Calw auch die ersten Gegendemos nicht angemeldet. Auf nur eine einstellige Zahl an Teilnehmern habe man es anfangs gebracht, gesteht Max Nothacker. Die Polizei hatte nicht einmal Notiz von ihnen genommen, sie in ihren allwöchentlichen Lageberichten erst gar nicht erwähnt. Der noch junge Organisator räumt ein: "Ich bin ein bisher unerfahrener Anmeldungsleiter." Vergangene Woche hatte er die Gegendemo dann zum ersten Mal offiziell angemeldet – und mit zwölf Teilnehmern war man erstmals zweistellig. Nun sind es schon 80.

Mitschüler noch nicht überzeugt

Auch hinter den Kulissen fange man an, sich besser zu organisieren. "Wir haben eigene Facebook-Kanäle eröffnet", zeigt Max Nothacker auf. Zudem wolle er am Maria-von-Linden-Gymnasium verstärkt auf die Gegendemo hinweisen. Seine Klassenkameraden habe er zwar noch nicht überzeugen können. "Im Abitur-Jahrgang gibt es andere Prioritäten als sich montagabends da hinzustellen", sagt Max Nothacker. Er stehe jedoch im Gespräch mit der Schulleitung, um bei jüngeren Schülern für die Gegendemo werben zu dürfen. Die Schulleitung sei laut seiner Aussage aufgeschlossen.

Allzu groß solle der Gegenprotest in der Calwer Innenstadt jedoch nicht werden. Max Nothacker schaut an diesem Montag in die Runde und meint: "Schon 20 Leute finde ich beeindruckend. 100 oder 1000 wären natürlich schön, aber das wäre dann nicht mehr verantwortlich."