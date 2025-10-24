Bisinger Schüler zeigen Solidarität: Spendenlauf für Anastasia Feth – Mutter ist tief berührt

Über 400 Schüler, teils auch Lehrer und Eltern, haben den Spendenlauf für Anastasia Feth zu einem Erfolg gemacht. Ziel ist es, der Jugendlichen eine Delfin-Therapie zu ermöglichen.
Das Schicksal von Anastasia Feth berührt die Menschen in Bisingen. Die 16-Jährige wurde mit dem Angelmann-Syndrom geboren, eine seltene genetische Erkrankung, die sich unter anderem in geistiger und körperlicher Behinderung, Entwicklungsverzögerungen, einer stark reduzierten Sprachentwicklung sowie Hyperaktivität äußert. Dazu bekam Anastasia vor acht Jahren die Diagnose Schilddrüsenkrebs – ein weiterer Schlag für die Familie.