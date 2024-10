Bisinger Handwerksbetrieb: Bäckerei Schweizer wird übernommen – so geht es mit Filialen weiter

Täglich freundlich, täglich lecker – so kennt der Zollernalbkreis die Bäckerei Schweizer. Nun wird die traditionsreiche Bäckerei mit Hauptsitz in Steinhofen übernommen: „Seit einiger Zeit war klar, dass Sohn Florian Schweizer aufgrund seiner Mehlstauballergie den elterlichen Betrieb nicht weiterführen kann. Alfred (69) und Jutta (66) Schweizer schauten sich also in der Region nach einem geeigneten Partner um“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Bäckereien dazu.

Handwerk und regionale Zutaten entscheidend

Ihnen war es wichtig, „dass es ein echter Bäcker ist, jemand, der Wert auf Handwerk und beste regionale Zutaten legt, im besten Fall sogar auf Bioland setzt“. Dabei fiel die Wahl demnach schnell auf das Backhaus Mahl. „Als die Familie Schweizer uns im Frühjahr kontaktiert hat, war schnell klar, dass wir gut zusammenpassen. Unser Vater wäre sehr stolz auf diesen Schritt, er hat die Bäckerei Schweizer und die Familie immer sehr geschätzt“, erklärt Martin Mahl in der Pressemitteilung.

Geschwister Mahl (Martin Mahl & Yvonne Mahl-Sprenzinger) Foto: privat

Für die nach alter Handwerkstradition hergestellten Backwaren verwenden die Bisinger ausgesuchte und hochwertige, regionale Rohstoffe – zu einem hohen Anteil aus Bioland-Anbau. Als es um seine Nachfolgeregelung ging, war genau dieses Zusammenspiel aus echtem Handwerk und regionalen Zutaten für Alfred Schweizer entscheidend.

Sämtliche Mitarbeiter werden übernommen

Kontinuität herrscht laut Pressemitteilung nicht nur im Hinblick auf das Backhandwerk, sondern auch bei den 30 Mitarbeitern: „Hoch qualifizierte Mitarbeitende, wie sie die Bäckerei Schweizer hat, sind immer gerne bei uns gesehen. Darum übernehmen wir selbstverständlich und ausnahmslos alle Beschäftigten, sofern sie das möchten“, erklärt Martin Mahl. Als die Bäckerei Schweizer vor 60 Jahren startete, feierte das Backhaus Mahl bereits sein 50-jähriges Jubiläum. Die Mitarbeiter wechseln also von einem Traditionsbetrieb in den anderen.

Nicht alle Standorte bleiben erhalten

Neuerungen gibt es dagegen an den bisher bestehenden Standorten der Bäckerei Schweizer: Das Backhaus Mahl investiert in die beiden Fachgeschäfte in Stockoch und Steinhofen, diese werden umfangreich renoviert und von Grund auf neu aufgebaut. „Die Fachgeschäfte in Grosselfingen, Balingen und in der Hohenlaienstraße in Bisingen können für das Backhaus Mahl leider nicht rentabel betrieben werden und werden somit geschlossen“, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

Schweizer-Lieblingsstücke weiter im Sortiment?

Wie genau das Sortiment der Fachgeschäfte in Zukunft aussehen wird, ist demnach noch nicht final geklärt. Die Familien Schweizer und Mahl befinden sich in diesem Punkt noch in der Abstimmung, ob und wie regionale Klassiker und Schweizer-Lieblingsstücke ihren Weg ins Mahl-Sortiment finden. Die Bäckermeister des Backhaus Mahl arbeiten bereits mit Hochdruck an möglichen Lösungen.

Jutta und Alfred Schweizer Foto: privat

„Wir wissen, dass die Bäckerei Schweizer Backwaren und Brote im Sortiment hat, die ihren festen Platz im Alltag vieler Menschen haben. Darum schauen wir momentan, wo es im Sortiment Überschneidungen gibt und wo Schweizer-Backwaren uns möglicherweise eine Lücke in der Ladentheke schließen könnten“, so Martin Mahl.

Den Familien ist es wichtig, dass die Tradition und das Erbe der Bäckerei im Sinne der Familie Schweizer weitergeführt werden. In puncto Philosophie waren sich die beiden Traditionsbäckereien ohnehin schon immer nahe – Bioland, Regionalität, Qualität, Handwerk, Sortiment. „Es freut uns, dass die Familie Schweizer auf uns zugekommen ist. Es zeigt, dass unser Weg zwischen Qualität, Handwerk, Tradition und Regionalität gesehen und verstanden wird.“

Seit 1990 führen Alfred und Jutta Schweizer das Geschäft

Expansion ab 2001

Vor exakt 60 Jahren, im Jahr 1964, kamen Bäckermeister Alfred Schweizer (senior) und seine Frau Gertrud aus Schwäbisch Gmünd nach Bisingen-Steinhofen, um die dortige Bäckerei zu übernehmen. 1990 übergaben die beiden den Staffelstab dann an ihren Sohn Alfred und dessen Frau Jutta. Um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden, modernisierten die Schweizers den Betrieb grundlegend. Es sollte sich auszahlen: Einem zweiten Standort in Bisingen folgte 2001 ein weiterer im Hechinger Wohngebiet Stockoch, heute unterhält die Bäckerei Schweizer fünf Standorte, in Bisingen, Hechingen, Grosselfingen und Balingen.

Echte Handarbeit

Backhaus Mahl ist ein gewachsenes Familienunternehmen, mittlerweile in der vierten Generation geführt. Die Produkte werden nach alter Bäckermeistertradition in echter Handarbeit hergestellt. Das Backhaus Mahl betreibt Geschäfte mit Cafés in den Regionen Schwäbische Alb, Oberschwaben und Bodensee. Konservierungsstoffe, Reifungshilfen, künstliche Aromen und Geschmacksverstärker verwendet das Backhaus Mahl nach eigenen Angaben nicht.