80 Jahre sind zweifellos ein besonderer Grund zum Feiern: Anlässlich dieses Jubiläums unternahm der Jahrgang 1944 der Gesamtgemeinde Bisingen einen zweitägigen Ausflug ins Elsass.

Am Vorabend trafen sich die Jahrgänger zu einem Dank- und Gedenkgottesdienst für die lebenden und verstorbenen Jahrgangsangehörigen in der St.-Nikolauskirche in Bisingen. Ein anschließender Umtrunk stimmte auf die folgenden Ausflugstage ein. Mit dem Bus ging es nach Titisee, wo die Gruppe eine Frühstückspause einlegte.

Schifffahrt mit typischen badischen Köstlichkeiten

Danach ging es weiter nach Breisach: Während einer zweistündigen Schifffahrt auf dem Altrhein und dem französischen Rheinseitenkanal wurde ein Büfett mit typisch badischen Spezialitäten serviert.

Das blumengeschmückte, mittelalterliche Städtchen Eguisheim war der nächste Höhepunkt. Eine Einkehr in einem der zahlreichen Straßencafés mit Eis oder Kaffee durfte nicht fehlen.

Im benachbarten Gueberschwihr wurden die Zimmer im Hotel, das mitten in Weinbergen liegt, bezogen. Vor dem gemeinsamen Abendessen lernten die Teilnehmer bei einer Weinprobe im Weinkeller aus dem 13. Jahrhundert verschiedene Elsässer Weine kennen und bedankten sich bei den Winzern mit dem Hohenzollernlied. Nach dem Abendessen ließ man den erlebnisreichen Tag Revue passieren.

Rundfahrt mit Ausblick auf die Vogesen

Am darauffolgenden Tag startete die Festgesellschaft zu einer Rundfahrt durch das Elsass. Laub- und Mischwälder säumten die Straßen und es boten sich herrlichen Ausblicken auf die Vogesen, die Rheinebene und den gegenüberliegenden Schwarzwald. Ziel der Fahrt war Colmar mit seiner mittelalterlichen Altstadt, den Kanälen und Fachwerkhäusern.

Die Stadtbesichtigung mit dem „Bimmelbähnle“ führte die Besucher zu den wichtigsten der zahllosen Sehenswürdigkeiten des Städtchens: Das Gerberviertel, Klein-Venedig, die Markthalle und die Stiftskirche durften nicht fehlen.

Bald schon hieß es, schon wieder Abschied vom Elsass zu nehmen. In zügiger Fahrt erreichte man das Schwarzwaldstädtchen Bonndorf, wo im Gasthaus „Zum Kranz“ der erlebnisreiche Ausflug bei einem hervorragenden Abendessen ein würdiges Finale fand.